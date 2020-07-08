南韓日前傳出「N號房」事件，也使我國更重視兒少性剝削問題，13歲的小星今年從國小畢業，未料今年2月遇到一位不知名的網友，透過App短短2星期就與小星交往，互稱「老公、老婆」，不斷發送自己的裸照、性愛照片，並開始索取其裸照，甚至稱「看不到妳的裸照我要自殺」，所幸小星媽媽發現，目前也保留相關證據。

據兒盟今天公布的「2020年兒少網路隱私與網友互動調查」，有36.6％的兒童曾給網友包括姓名、照片、就讀學校等個資，41％的兒少認為網路安全教育沒有用；調查也發現，有20.5％的兒少在網路上遇過網友提出特殊的要求，其中有36.2％要求單獨見面、46.5％要求情侶交往，還有25.1％曾被要求提供裸露私密的照片。

小星媽媽說，該名網友在2週期間不斷發送裸露照片、性愛照片，甚至還說「希望與妳發生那種關係」，還引導孩子去廁所自拍照片傳送給他，甚至還希望孩子與他發生「那種關係」，還不時以死相逼。

兒盟政策中心主任李宏文表示，現行兒少性剝削條例僅針對意圖散布、播送、販賣或公然陳列而製造、拍攝照片等有具體刑責，但因此類型為孩子自拍傳送給對方，僅能用「無正當理由持有」處罰，但首次僅有罰鍰、第二次之後也僅有罰金，呼籲應盡速修正兒少性剝削條例，補足不足之處。

「2020年兒少網路隱私與網友互動調查」針對全台國小、國中生進行調查，調查時為為5月13日至5月29日，總計抽出38所學校、1598份問卷，95％的信心水準下，誤差不超過正負2.69個百分點。

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