根據內閣府周三公布的調查報告，日本6月服務業信心指數創下歷來最大漲幅，顯示在遭到新冠肺炎疫情重創後，該國經濟或許已經觸底。

內閣府公布6月「經濟觀察家現況指數」（Japan Economy Watchers Current Index）為38.8點，較5月的15.5點大幅彈升23.3點。該指數針對計程車司機、飯店工作人員與餐廳員工等2,000名服務業從業人員，進行就當前經濟情勢的信心調查。受新冠肺炎疫情衝擊，該指數在4月跌至史上最低的7.9點。

其中，展望分項指數為44.0點，較5月升高7.5點。

這份調查的指數以50點作為界，50點以上代表受訪者認為景氣較前三個月改善，以下顯示受訪者對景氣看法悲觀。

新冠病毒危機使日本經濟深陷衰退，促使政府編列龐大的激勵方案，央行也在3月與4月進一步寬鬆貨幣政策。日本政府周三表示，這項調查結果顯示服務業正在改善，儘管仍然疲弱，由於新冠肺炎疫情尚未獲得控制，經濟可能呈現溫和復甦。

(時報資訊)