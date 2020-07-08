受隔夜美股下跌影響，周三日股走低，投資人密切關注全球新冠肺炎確診數持續激增，恐使才剛啟程的經濟復甦脫離軌道。
終場日經225指數收跌0.78%，為22,438.65點。東證一部指數收跌0.92%，為1557.23點，33大類股全面收黑。高度周期型的礦業股、保險股分別下跌2.9%與1.43%，表現最疲弱。
全球新冠肺炎確診數持續升高，美國累計確診數突破300萬例，澳州第二大城市墨爾本周二已重啟封鎖措施。日本首都東京的確診數也持續增加，但經濟部長西村康稔表示，沒有必要就新冠肺炎疫情再次宣布緊急事態。
OLED製造商保土谷化學公司（Hodogaya Chemical）大漲15.56%，因媒體報導蘋果公司今年推出的5G版iPhone手機將全面改採OLED螢幕。iPhone的LCD面板供應商日本顯示器終場收平，早盤一度重挫6%。
(時報資訊)
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