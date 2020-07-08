日籍男子白井寬之，2017年來台參加自行車挑戰賽，賽前試騎時，在中橫公路九曲洞西側隧道口附近，遭落石重擊頭部不治。家屬認為交通部公路總局應負養護責任，跨海提出國賠。宜蘭地方法院審理認為，中橫公路屬「天險」路段，防護網、防石柵也無法完全阻擋落石的發生，駁回國賠請求。

白井寬之2017年來台參加9月10日於花蓮太魯閣所舉辦的「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，賽前一天上山試騎賽事路線，經過中橫公路九曲洞西側隧道口附近，在戴著自行車安全帽的情況下，遭落石重擊頭部昏迷，前額骨及上額骨嚴重骨折，且因骨頭凹陷壓迫到腦部額葉處，腦幹瀰漫出血，搶救4天後宣告不治。

白井寬之的父母認為，公路總局沒有善盡養護責任，申請國賠。不過宜蘭地方法院審理認為，中橫公路是穿鑿立霧溪峽谷而建，沿線地質不穩，屬天險之路段，本非防護網、防石柵即可完全阻擋此等路段落石之發生，這起事故，難認有何邊坡設置不當或維護管理有欠缺的情況。

此外，中橫公路為易落石路段，乃國內大眾周知之事，公路總局有設置注意落石標誌，也有每天派人巡查，管理並無欠缺，駁回國賠請求。

(中時電子報)