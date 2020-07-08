行政院長蘇貞昌昨(7日)正式宣布，2年內，全國中小學全速推動裝設冷氣，至於改善電力、裝冷氣的費用，則會編列在第二階段前瞻預算中，還要拚提前於2022年夏季前完成，全台不分城鄉共有10萬間教室要裝空調，屆時216萬中小學生上課時都有冷氣吹。對此，以核養綠公投發起人、核能流言終結者黃士修表示，「人家只說裝冷氣，又沒說你可以吹」，並從電費角度計算，每年電費為2億元。

教育部原訂分3年期程裝設冷氣，其中，光電力改善部分就要230億3000萬元，裝設10萬間教室冷氣則需92億7000萬元，總計要投入323億元經費。據《聯合報》報導，黃士修表示，國中小全面裝冷氣每天耗電大約2.2度/小時*0.5（變頻因子）*4小時（最低）=4.4度/台；10萬間教室*2台/間*4.4度/台/天*80天(最低)=7040萬度。經計算每年電費為7040萬度*3元/度=2億元。

黃士修認為將嚴重排擠教育預算，且他也質疑政府高層都相信，台灣不缺電也不缺綠電，似乎只要有愛，有台灣價值，就有電。

然而，中小學教室裝設冷氣後，電費該由誰負責一事，教育部長潘文忠則是回應，未來只要國中小合理使用冷氣，冷氣使用費就由政府負擔；至於高中部分，因為不屬於義務教育，他們使用冷氣，就按現行學生或家長負擔的方式處理。教育部也將和地方政府討論，訂出一個合理使用冷氣的規範，如果學生浪費，政府不會無限制支付費用。

(中時電子報)