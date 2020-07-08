網路一則「iPhone 不支持北斗衛星導航」的消息引發網友熱議。據矽谷分析師報導，有蘋果內部員工透露，官方文檔中曾經提到 iPhone手機使用北斗衛星信號有性能問題，因此蘋果屏蔽了北斗衛星信號。

從蘋果官網可知，在蜂巢網路和無線連接方面，從 iPhone 6 到 iPhone 11 系列，以及 iPhone SE 第一代和第二代設備均內置 GPS/GNSS。而GNSS 即全球導航衛星系統，包括美國GPS、俄羅斯格洛納斯系統（GLONASS）、歐盟伽利略系統（Galileo）和大陸北斗衛星導航系統（BDS或Beidou）等4大全球系統。

蘋果近四代手機所採用的的 Intel 基頻是支持北斗導航定位。但有蘋果內部員工透露，官方文檔中曾經提到iPhone手機使用北斗衛星信號有性能問題，因此蘋果屏蔽了北斗衛星信號。

近期網友熱議的iPhone不支持北斗衛星導航，是指發現蘋果官網上，最新款iPhone SE和iPhone 11系列支持「GPS、GNSS、數字指南針、無線局域網、蜂巢網路及iBeacon微定位等定位功能」，網友疑問iPhone 11幾乎囊括了所有定位技術，為何唯獨少了大陸的北斗導航系統？

手機是否能接入某種衛星定位系統，與手機中的基頻晶片有關，而目前安卓平台主流旗艦所採用的高通驍龍以及海思麒麟處理器，其搭配的基頻都支持北斗衛星系統，因此主流廠商只要選用相應的SoC，就能提供多種衛星系統的接入。

早期iPhone的基頻採用的是英飛凌，從iPhone 4 CDMA版本開始引入高通，至iPhone 4s開始全面採用高通。但從iPhone 7起，蘋果為了對抗高通在手機專利授權費方面的強橫，引入了英特爾的基頻，iPhone 7、iPhone 8/X都有高通和英特爾基頻兩個版本。要確認iPhone是否硬體支持北斗衛星，就要看高通和英特爾的基頻是否支持北斗衛星。

iPhone 7使用了英特爾XMM系列的7360基頻，iPhone X這一代除了使用高通驍龍X16 LTE作為基頻晶片外，還採用了英特爾XMM7480。X16 LTE本身提供了對於美國GPS、歐洲GALILEO、俄羅斯GLONASS以及北斗衛星系統的支持。

英特爾同系列的四代晶片，前後都支持北斗衛星，沒道理7480這一代不支持。可以說所有4G階段的iPhone，硬體都是支持北斗衛星的，包括後面的英特爾XMM7560、XMM7660 LTE基頻。

根據蘋果內部的文檔系統表明，由於某些性能問題（可能來自於衛星系統或手機射頻前端），在iPhone的部分舊機型上，蘋果要求基頻廠商修改軟體屏蔽了北斗衛星的數據。

通俗地說，iPhone在這些機型上，可以接收北斗衛星信號，但基頻軟體在計算位置時，不會考慮來自北斗衛星的數據。這樣的修改具體涉及哪些機型，文件中並未說明。

(中時電子報)