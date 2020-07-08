曾當選過韓國小姐、以賣座電影《色即是空》闖出知名度的女星咸素媛，近年轉戰大陸，演藝成績沒什麼突破，卻在感情上覓得良緣，2018年與小18歲高富帥網紅陳華「母子戀」修成正果，婚生生了一個女兒，而咸素媛最近上節目，透露一家三口雖然幸福，但其實對於小自己這麼多歲的嫩尪，始終抱持隱憂。

咸素媛與小18歲嫩尪陳華結婚，外界始終關注他們的婚姻生活，最近咸素媛上韓綜《吃飯了嗎？》，談起這段婚姻，透露幸福的背後，其實始終有個憂慮，她表示自己今年都44歲了，老公卻還沒滿30，說實話哪天先走一步也說不定，因此煩惱「老公會不會跟別的女人再婚呢？」。

咸素媛鬆口怕老公再娶，但不是為了自己，而是想到了才1歲多的女兒，她是擔心若老公再婚，另一半不知道能不能將孩子視如己出？而咸素媛因為疼愛孩子，所以老早幫她買好了保險，最大的夢想是女兒能活得長久，只要能平安健康長大，自己就心滿意足了。

(中時電子報)