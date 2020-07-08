北市警消8日下午2時26分獲報，水源快速道路萬大路華中橋，近羅斯福路六段入口處，有1部自小客車停在路旁，駕駛疑似身體不適，但救護車趕抵現場，準備靠近了解狀況時，該車駕駛竟然莫名加速，導致車子撞上救護車，所幸雙方均只受到輕傷，救護人員已將該名駕駛送往汀州三總救治，警方則進一步釐清事故原因中。

(中時 )