男開車行經水快身體不適 救護車趕來竟遭撞 15:562020/07/08 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 趕來的救護車遭男子撞上。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消8日下午2時26分獲報，水源快速道路萬大路華中橋，近羅斯福路六段入口處，有1部自小客車停在路旁，駕駛疑似身體不適，但救護車趕抵現場，準備靠近了解狀況時，該車駕駛竟然莫名加速，導致車子撞上救護車，所幸雙方均只受到輕傷，救護人員已將該名駕駛送往汀州三總救治，警方則進一步釐清事故原因中。 (中時 ) #救護車 #水源快速道路 #汀洲三總 也許您會感興趣 社會熱門新聞 12歲童狂喊「我媽沒上車」 媽追公車淚崩：像綁架！駕駛懲處出爐 - 社會 冷血幼兒園2／才3歲！男童竟勒頸挾持女童 囚監視器死角施暴 - 社會 就是他？全程護駕露黑森林假coser女 黑衣男身分曝光 - 社會 比黑森林妹更誇張！新竹火車站噁男 大白天對機車「前進突刺」 - 社會 寮國小隻馬太強 嫖客3分鐘繳械 警無奈：再放妳台男面子丟光！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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