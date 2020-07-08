高中免試今天放榜，台南一中錄取總分98分，總積點28.8點且國文A＋＋，台南女中總分98分，總積點27.6點且國文A＋＋，意即分數相同則看比序，國文單科A＋＋才可望上榜，以總排名來看，想要錄取南一中總排名大約在1150之前，南女則在1400之前。

台南一中與台南女中今年錄取分數均為4A1B，總分98分，再比總積點，南一中28.8點，再比國文單科標示要A＋＋；南女中27.6點，國文單科標示要A＋＋。補教業者張簡永祥表示，台南女中26.6、26.8、27.6這3個分數，落在排名1425~1525也就是這100名內要擠上，競爭相當激烈。

今年台南考區也是超額比序調整後，首屆上路的新制。台南市教育局指出，109學年度台南區高級中等學校免試入學已於8日上午公告錄取結果，本次免試入學繳交報名表學生總數為1萬1167人，1萬1031人獲錄取，5人獲同分增額，較去年71人顯著減少。免試入學錄取率98.78％，獲錄取學生應於10日上午完成報到。

(中時 )