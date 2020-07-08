男星惟毅去年9月在台北市巷弄開便當店「一杯小食吧」，主打低脂少鹽少油，今錄衛視中文台《請問你是哪裡人》透露有一位體重上百公斤的熟客，吃了他的便當減重成功，「那位超級熟客，熟到有時會請他幫忙外送，用餐點當外送費，他天天吃，身形明顯少了有15公斤」，惟毅天天也吃了自家便當，體重也減少了15公斤。

惟毅家裡養一貓一狗，為了寵物健康會下廚做寵物料理，他透露未來將跨足寵物鮮食，「我已經在研發了，未來可能在網路上販賣寵物鮮食，零食跟正餐都有」。「一杯小時吧」店內僅4個座位，以外帶為主，目前有結合外送平台，但單量不多，他都親力親為跑外送，因店位身處辦公商業區，惟毅說：「我們店很奇怪，我們六日休假，他們（上班族）休連假我們跟著休。」

他與女友穩定交往半年多，透露對方也經營餐飲店，當時看到對方在社群po出他正在研發的料理，相互交流進而交往，兩人半年多來都沒吵過架，未來除了想合夥開店，也有結婚規劃，但時間還未訂。

曾任《冒險王》、《愛玩客》主持人的他，目前重心放在餐飲副業，從備料、採買到掌廚，一手搞定，表示為此推掉戲約及外景通告，但未來還是會想演戲，「我還是希望可以拍，等店裡穩定後，希望有人可以接手廚房的部分」。

(中時 )