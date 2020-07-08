全台灣即時通訊服務LINE有超過2100萬用戶，其中會用電腦版LINE的也高達500萬人之譜，可以看見台灣人對於LINE的倚賴程度。今日一登入LINE應該不少人都有發現跳出了全新「Keep筆記」的視窗，到底怎麼使用它，來幫你記錄重要的資訊！一起來看看！

Keep是什麼？

Keep是LINE提供給每一位用戶的1GB雲端儲存空間，可以「永久」存放連結、照片、圖片、各式檔案以及文字訊息。檔案大小超過50MB有30天儲存期限，其餘的都沒有儲存時間限制。且是跟LINE帳號綁在一起，桌面端、手機端聯通，跟著帳號跑，都不怕存在Keep當中的資料會不見。

Keep使用方法

長按LINE聊天室的訊息、圖片等等，即可選擇「儲存至Keep」。使用者從個人主頁、個人檔案中都可以找到進入Keep查看的路徑。要分享時，可從Keep選擇內容後傳送到聊天室，也可直接在聊天室中，從選單中選擇查看Keep當中的內容再進行分享。

「Keep筆記」又是什麼？

今日LINE使用者發現的「Keep筆記」聊天室，則是實驗性的新功能。LINE App(iOS與Android)在10.10.0以上或更新到最新版本，或電腦版(Windows與Mac)在6.1以上(含)以上或更新到最新版本就能看見它。

LINE「Keep筆記」功能，在手機版、電腦版中都支援。（摘自LINE Blog）

「Keep筆記」長相很像LINE聊天室，使用者可以把它當成Keep的方便傳送門，只要在裡面打字或是傳資料，就會即時同步傳送到Keep中。此外，右上角也有Keep的入口，能立刻前往Keep中查看內容。滿便利的一點是「Keep筆記」同時支援LINE手機＋電腦版，因此在手機中使用Keep筆記所傳送的資料，會在電腦版中同步。

但要留意的是，「Keep筆記」是方便的傳送門，可快速暫存內容到Keep中。而透過「Keep筆記」傳送到Keep的內容，要去Keep中再次儲存，才不會過期喔，請大家使用時一定要注意啦！

(科技)