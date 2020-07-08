一艘充滿傳奇故事的中式木造古帆船「自由中國號」，睽違65年後，於8日在海洋大學航海園區亮相。（吳康瑋攝）

文化部部長李永得表示，對於1955年6位年輕人，乘著夢想、帶著勇氣橫跨太平洋到達美國的歷史，深受感動。（吳康瑋攝）

中式木造古帆船「自由中國號」8日在國立台灣海洋大學航海園區亮相，文化部長李永得表示，西元1955年有6位年輕人乘著「自由中國號」帶著夢想及勇氣，橫跨整個太平洋到達美國令人感動，而該船不僅帶著夢想前行，百年前以手工打造保存至今，成為世界少數僅存的中式木造帆船，意義更是非凡。

李永得指出，行政院長蘇貞昌今年提出「向海致敬」政策，就是希望台灣人民可以效仿當初乘著自由中國號的年輕人，在面對海洋時，能夠勇於冒險、探索及追求夢想不再懼怕，文化部也會持續落實政策，致力於文化資產的保存及維護，將文化資產的態度及價值，傳達給每一代的台灣人，讓世界看見台灣。

海大校長張清風說，該船在海外漂泊57年，途經釣魚台、沖繩、橫濱，最後跨越太平洋，抵達美國舊金山，創下臺灣第一艘木造帆船橫渡太平洋的紀錄，終於在2012年回到故鄉基隆，但在修復後船體曾一度面臨被送往外地，直到文化部的積極協助，才讓這艘百年古帆船找到了永久的歸宿。

海大表示，「自由中國號」的前身是19世紀末由福州馬尾船廠製造的漁船，原名為「勝孝利號」，當時由於周傳鈞等人計劃要駕船到美國參加第125屆的橫渡大西洋國際帆船大賽，才找到這艘木帆船，並更名為「基隆號」來參賽，而之後由當時的省主席嚴家淦再更名為「自由中國號」。

(中時 )