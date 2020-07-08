行政院長蘇貞昌宣布全台各國中小學全面裝設冷氣，台南市政府配合款12％約需2億元，市議會國民黨團8日認為，此舉將造成原本財政就困窘的地方雪上加霜，要求中央全額埋單，若真要裝冷氣更請從最熱的台南開始，還關心電力不足可能影響成效。

國民黨團議員蔡育輝、李鎮國、蔡淑惠、林燕祝聯合舉行「吹吹吹吹沒風，衝衝衝衝過頭」記者會，邀請市府教育局參議林谷達、科長簡文達列席。蔡淑惠開門見山詢問官員，7日才突然被告知學校要裝冷氣，還是早就準備好了？林谷達答稱，7日才被告知，9日將到教育部開會。

蔡淑惠指出，行政院此一宣布缺乏完整配套，在樂觀其成之餘，首先應該深思學校電力電線的安全性，尤其是老舊學校？其次，各縣市地方政府的財政負荷是不是能夠因應？第三是每年增加的電費如何因應？第四，全台的電力巔峰時期能夠負荷嗎？

李鎮國也表示，國中小學裝冷氣造福學子給予肯定，但請中央全額埋單，不要地方突然被迫編列配合款，造成原本財政困窘更雪上加霜；此外，除購置裝設的預算，將來電費增加勢必還要再編列預算，尤其維修更是非常大的問題；在電力不足的情形下，還將產生一連串的連鎖反應，中央應該更審慎些，建議冷氣費也由中央全額補助。

林燕祝說，既然是中央政策，請中央全額埋單，更請中央從最熱的南部開始執行，尤其台南應該先裝；但她憂心的是，就算裝了冷氣，未來會不會跟市府一樣，規定一定要攝氏28度以上才能開冷氣；至於電力是否充足？更是現實面的問題，月前國小畢業典禮，市長黃偉哲到大灣國小頒發聯合市長獎，結果獎頒到一半突然大跳電，校方搶修1個多小時無效，還不得不改期。試問，一個畢業典禮都跳電，全市學校都裝冷氣，電力夠嗎？

蔡育輝認為，台南藍軍持續為地方學校爭取裝設冷氣，市府都說預算有限，溪南部分國中小有冷氣，溪北則是1所都沒有冷氣，現在全市國中小及市立高中共有8000間教室需裝設冷氣，2年內真的可以完成嗎？建議市府一區一區地找專業優質的廠商參與招標，不要圍標，不要轉包，電力、預算負荷等問題都要超前部署。

教育局回應說，全市國中小學裝設冷氣所需經費計17億餘元，該局已邀集採購專業人員，針對此一專案的執行方式預為討論，將先辦理電力改善，以縮短專案期程。

教育局長鄭新輝更強調，鑑於普設冷氣也會衍生全球暖化議題，已持續推動校舍屋頂設置太陽光電、校園綠化、透水鋪面、節水節電等節能減碳設施設備，未來配合中央政策裝設冷氣設置時，也將納入設置電力監控相關系統，減少電力產生的排碳量。

(中時 )