國旅需求大幅提升，為提供更親近自然的旅遊方式，旅遊業者雄獅（2731）攜手林務局，宣布「幸福．森在其中」遊程正式開賣，首波主打內洞、八仙山、大雪山、奧萬大、太平山等5大國家森林遊樂區的生態旅遊，安心旅遊巴士8月起天天出發、一人成行。

林務局長林華慶認為，推動森林生態旅遊可望補回旅遊業2成業績。雄獅董事長王文傑則認為，18處國家森林遊樂區各具特色，對旅行經營者而言，希望不只成長2成、能迎接倍數成長。不過，這需要林務局更有效的規畫、訂定旅遊人次上限，且需要業者動員更多各式交通工具，從不同城市出發。

林務局轄管18處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區及152條自然步道，蘊含豐富自然生態及林業文化資源，地景景觀因海拔分布與四季更迭而呈現多樣風貌，兼具自然體驗與人文采風的環境特色，發展出以四季、動植物及自然資源等不同主題的遊程。

此外，森林育樂場域周邊山村部落具有獨特人文風貌及產品，為林務局多年來發展生態旅遊的夥伴。不過，林務局轄管的森林育樂場域，從平地到高山交通路途遙遠，缺乏固定營運的巴士路線可輕易到達，點與點之間路程過遠、且多為蜿蜒的山區小路，遊客需忍受舟車勞頓之苦。

林務局長林華慶表示，林務局去年即開放與雄獅合作，想藉由旅遊業的遊程設計創意與旅遊專業載具擴大行銷，推升台灣綠色旅遊經濟、讓更多民眾走入森林。但規畫期間遭逢新冠肺炎疫情，使旅遊業經濟面臨困境，因此雙方重新思考並調整步伐，藉由公私協力找出各自掌握資源。

林務局與雄獅首波規畫主打內洞、八仙山、大雪山、奧萬大、太平山5處國家森林遊樂區，搭配沿途周邊社區部落特色景點及季節限定主題，推出20條精選生態旅遊行程，其中11條為天天出發，並以彩繪主題巴士載著遊客品嚐在地風味餐食，增加遊程豐富度，也回饋在地經濟。

王文傑認為，林務局轄管18個森林度假區各有特色，值得逐年逐月安排規畫。雄獅在此階段希望扮演區域交通服務，能帶動旅客更親近、方便接觸全台灣山林，後續希望觀光旅遊、交通運輸業跟林務局持續縝密規畫，推動林下經濟學、自然經濟學，透過體驗過程優化場域及服務環境。

對於國旅需求爆發造成端午連假大塞車，王文傑建議可透過公共政策因應，鼓勵民眾多搭乘交通工具、鼓勵平日旅遊等方式，來改變台灣旅遊習慣。由於周末已供不應求，他也透過參加工商協進會、三三會等組織，呼籲企業安排國內獎勵旅遊時要落在周日至周四的平日時段。

(時報資訊)