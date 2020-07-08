中天綜合台《小明星大跟班》今（7/8）晚10點將播出主題「主持搭檔爆料大會！」邀請藝人來賓梁赫群、張文綺、夢多、風田、王少偉等，前來爆料搭檔的討人厭行為。沒想到一開場Sandy便忍不住爆料憲哥的討人厭行為，她說：「你音響都開最大聲，不讓我休息！他就為了炫耀那個喇叭多厲害！」聽得憲哥委屈回應：「我也算是業內大哥，結果我的休息室讓給她，我的休息室是女廁改的！」

緊接著首次搭檔的梁赫群、張文綺與夢多一登場，憲哥便開玩笑說道：「你們這種就是最典型的自己沒本事，就靠著人家出事。」讓呆萌的張文綺直呼：「原本還有一個女生跟我們主持…」嚇得夢多趕緊轉移話題表示：「我跟小梁哥每個禮拜都碰面已經第六年了，我們真的太熟了。」沒想到梁赫群竟嫌棄回應：「像這禮拜我已經第五天看到他了，比看到我親生父母的時間還多，看到他都有害喜的感覺，很想吐！」

《小明星大跟班》夢多被梁赫群竟嫌棄。(圖／中天綜合台提供)

梁赫群自曝見「他」比爸媽多還有害喜FEEL！

梁赫群接著爆料夢多「買酒巴結製作單位藉此享有特權」的討人厭行為，梁赫群直言：「他沒什麼才能，外型更是沒有，但攝影師偏偏會拍他，而且他一直在模仿風田。」聽得夢多暴氣回應：「誰要模仿他啦！那些哏我六年前就在用好不好！是他在模仿我！」更解釋因為工作人員是最辛苦的，所以才想說請大家喝酒讓他們開心一下，沒想到此話一出全場竟異口同聲表示：「薪水分出來就可以了！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台週一至週五晚間10點《小明星大跟班》

(中時電子報)