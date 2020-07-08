雙北Youbike政策不同調，雙北市政府在8日舉辦「閉門交流」，北市預計在2021年底布建Youbike2.0系統，考量雙北生活圈，未來北市仍會保留與新北交替的站位，而新北市Youbike是否升級為2.0系統也要等2021年底招標後，才會有結果，再與台北市重新討論。

雙北市政府交通局長8日在台北市政府交通局舉辦閉門交流，台北市預計2021年逐步布建Youbike2.0系統，北市交通局長陳學台也對外說明，1.0系統在雙北騎乘不會受影響，系統的升級會採滾動式的方式進行，每站都會保留1.0的站位，預計明年1.0及2.0會有1200站，後續將會看營運狀況評估。

陳學台說，會議主要是讓新北市了解，不會一次汰換1.0系統，在雙北交替的地方，仍會保留至少400站1.0的系統，在雙北轉換上不會有影響，新北市Youbike招標為2021年8月，到時會再與新北討論。

針對新北市是否會升級為Youbike，新北市交通局長鍾鳴時表示，新技術的引進是大勢所趨，系統調整一定會面臨挑戰，選擇系統會看當時環境的必要性，沒有鎖定特定的系統或廠商，新北市要等明年8月招標後，才會清楚是否升級為2.0系統。

陳學台指出，經分析台北市借新北市還每日約2600次、新北市借台北市還每日約2400次，平日通勤時段集中在公館、景美與新北市新店、南港、東湖與新北市汐止間。台北市2022年全面升級2.0系統後，會再彈性檢討跨市借還量，保留部分YouBike 1.0車柱，或在新北市設置2.0車柱，以便利跨市民眾的騎乘。

(中時 )