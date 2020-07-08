8日縣長徐耀昌等人啟動「戒菸救命、健康無病」二代戒菸，祭出高額獎金，鼓勵民眾成功戒菸。（何冠嫻攝）

「戒菸救命 健康無病」啟動 祭獎金鼓勵民眾戒菸

苗栗縣政府為提高吸菸者戒菸的意願和戒菸成功率，今年祭出高達總獎金34萬元的戒菸競賽，增強民眾戒菸決心，共同營造清新健康的無菸環境。

苗栗縣成年人吸菸率為17.8％，高於全國平均，苗栗縣政府衛生局持續推動戒菸服務，今年推出高額戒菸獎勵，8日縣長徐耀昌等人啟動「戒菸救命、健康無病」二代戒菸活動。

衛生局長張蕊仙說明，今年提供63個成功戒菸的獎項、總獎金34萬元，只要攜帶健保卡到縣內87家戒菸合約醫療院所掛號看診，即可領取抽獎券參加活動，且今年最高額獎勵金額從2萬元調高到5萬元，為減少二手菸及三手菸對身邊親友和民眾的危害，若民眾推薦身邊有意願戒菸的親朋好友，加入門診戒菸服務，推薦人同也有機會抽中千元商品禮券。

徐耀昌表示，今年持續推動鼓勵戒菸活動，提升癮君子戒菸的動機及成功率，並配合學校戒菸教育，以點線面方式強化菸害防治網絡，降低青少年、成人吸菸率，營造清新健康的無菸環境。

徐耀昌強調，對有抽菸的癮君子而言，要戒菸的確很困難，不過最主要關鍵還是在於個人的決心與毅力，如有必要，可向各醫療院所尋求諮商或藥物協助，以增加成功機率。

(中時 )