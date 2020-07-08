第三季貨幣寬鬆政策利多持續發酵，不過中美貿易爭端及第二波疫情仍將為市場帶來不確定性。野村投信表示，第三季市場將在不確定性中穩健復甦，市場波動已為常態，應逢低布局並慎選標的；股市最看好美國與亞洲，產業看好科技以及消費類股；債券方面最看好全球金融債、美國高收益債及美國投資級債，並技術性逢低介入新興美元主權債。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，2020下半年市場發展方向將由五大趨勢所帶動，首先是受惠於各國央行的貨幣寬鬆政策，市場將有充足的流動性；第二，雖然經濟恢復的道路將十分顛簸，但仍將朝向復甦的方向；第三，下半年將舉行美國總統大選，歐洲也有政治紛擾，重大的政治事件皆持續影響市場；第四，中美貿易紛爭重啟，預估將持續影響至明年；最後則是科技發展的長期趨勢，可望為市場帶來正面影響。整體而言，市場可望隨景氣腳步呈穩健復甦態勢，但不確定性將帶來波動、也是逢低介入機會，而選股則是表現能否優於大盤的關鍵。

股市方面，野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，新冠疫情改變人類生活型態，加速了產業數位化的發展，有利企業效率及利潤率，而此趨勢在疫情結束後並不會被反轉，仍將持續下去，受惠此一趨勢的科技股可加以留意，此外，各國解封後可望帶動消費，因此預期消費股也將有不錯表現。

就股票類型而言，低利環境下有利成長股，而循環股目前股價位置較低，可望受惠於復甦行情，因此建議投資人以成長股為主、循環股為輔的方式分散配置；不過由於類股輪動快速，將造成個股差異化表現，因此選股更顯得重要。第三季持續看好美國股市及亞洲股市，因美股企業獲利增長保有持續性，而亞股股價則受到中美貿易所壓抑，所幸亞股市場多樣性及科技循環將提供選股機會，可逢低布局。

債市也有不錯的投資機會。野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，寬鬆的貨幣政策以及大規模的財政刺激使債券在第二季全面上漲，但漲勢若要持續至下半年，需要滿足條件。

投資策略上，由於疫情疑慮仍在，建議投資人選擇美國投資級債及全球金融債等評級較高的債券，而美國高收益債具有吸引人的殖利率，也可適時布局；第二季表現突出的新興美元主權債，中長期前景值得期待，第三季可以逢低分批方式適度布局。

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