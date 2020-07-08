兆豐金控5月27日召開董事會，通過並公告重要子公司兆豐投信的相關人事，新任的兆豐投信董事延攬資深外資金融圈高手的前德意志資產管理台灣區副總經理吳瑞元擔任，為兆豐投信助陣。

近年來公股金控旗下，包括投信、創投、保險等子公司的營運重點多半與投資領域相關，相對更需要有投資領域背景的專才加入，財政部延攬出身外資圈的專業人才來掌舵這類子公司的重要職務，以加強公司治理、風險控管、以及國際接軌。

這也是繼前摩根投信台灣區總經理尤昭文出任第一金投信董事長後，再度由外資圈背景的金融專業人士接下公股金控旗下重要子公司董事職務。

據了解，新任兆豐投信董事吳瑞元由財政部延攬，吳瑞元出身南部，個人學經歷豐富，美國紐約長島大學企管MBA碩士，在金融暨投資管理經歷逾23年，專長於退休/保險等金融管理及風險控管方面。

其中包含全球3大知名國際金融管理機構，如德國最大銀行-德意志資產管理公司Deutsche Asset＆Wealth Management，美國最大壽險公司AIG友邦資產管理公司(2010年出售股權後，更名為柏瑞資產管理PineBridge Investment)，以及全球知名銀行匯豐銀行旗下金融資產管理公司。

吳瑞元在帶領專業經營團隊、行銷、風險管理上有豐富經驗，希望兆豐投信在退休資產管理相關業務領域及風險控管兼備下持續良性發展。

近年來吳瑞元鑒於政府全力推動「5+2產業創新計畫」，個人借重學界及金融業界友人共同組成AI-FinTech中心，結合財經及資訊領域，目標在強化新科技發展，培訓有志年輕人，創造未來台灣金融AI碁石，他目前亦擔任KO-IN高雄市政府智慧科技創新中心(工研院經營管理)顧問，未來將著手協助共同推動相關創投/機構法人資源結合大高雄財經及產業未來發展，朝向培育更多台灣未來新星發展。

(工商 )