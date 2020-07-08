被指在3月27日到總統官邸向民間司改會等團體，說明刑事訴訟法有關於證據章協商過程一事，呂太郎在法官論壇回應，指這些不涉及大法官職權的行使，也與大法官應獨立行使職權無涉，「心坦蕩蕩，我行方正正，心中無鬼，何懼之有？」

呂太郎說，當天是總統接見民間司改會等十餘團體，聽取有關於司法改革國是會議落實的相關意見。討論到刑事訴訟法證據章修正草案，該團體反應司法院已經將草案會銜行政院，但在行政院會銜過程中有了不同意見，因此多次協商均無結果。

他表示，因為草案之協商及研修，是他祕書長任內主持的，新任祕書長林輝煌並不清楚，無法回答，現場陷入某種「僵局」，為了立即了解爭議所在，消除彼此誤解，順利推動改革法案，因此總統乃透過在現場林祕書長邀請他去說明協商經過。

呂太郎認為刑事證據的修法，事涉人權保障核心，能順利推動立法，對我國人權保障有重要功能，這是公開場合，尤其是以「監督」司法改革為目的的許多團體在場，當面把問題說清楚，避免誤會，影響司法改革之推動，自有其必要。

他說是以前手的立場，在公開場合說明「過去」經辦的事實，既不是對於現在或是未來政策應該如何表達看法，也不在討論個案或某一制度是否適當、是否合憲或有無憲法爭議等問題，更不是以大法官立場去表示立場，從形式或實質來看，都不涉及大法官職權的行使，也與大法官應獨立行使職權無涉

況且在他到場前，現場討論之過程，他不知曉。他到場後，沒有聽到總統有對何人「喝斥」、「訓斥」、「訓誡」等情形，要勉強說明總統的態度，是「要求」各行政部門要多聽民意，能溝通的儘量溝通，如此而已。

(中時 )