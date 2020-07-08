台中市衛生局長曾梓展（左三）擔任洗手大使，攜手麥當勞叔叔帶領學童宣誓「拒絕腸病毒，一起來洗手」。（台中市衛生局提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎防疫解封，腸病毒疫情蠢蠢欲動。台中市衛生局攜手麥當勞叔叔之家慈善基金會，8日於南陽國小舉辦全國首場校園洗手巡迴宣導活動，衛生局長曾梓展擔任洗手大使，與麥當勞叔叔帶領學童宣誓「拒絕腸病毒，一起來洗手」，希望維持今年腸病毒零重症紀錄。

衛生局說明，今年新冠肺炎疫情提升民眾防疫觀念，根據疾管署監測資料顯示，國內多項傳染病疫情下降，台中市今年腸病毒輕症200多例，較去年同期1000多例減少許多。今年迄今全台有5例重症，多為腸病毒71型，低於去年同期18例，台中市今年至今無腸病毒重症個案。

曾梓展表示，腸病毒對孩童來說較嚴重症狀為手足口病、皰疹性咽峽炎、發燒、倦怠等，若確診腸病毒，應請假在家休息至少7天；出現不尋常嗜睡、肌躍型抽搐與持續嘔吐、發燒、呼吸急促、全身無力、心跳加快等重症前兆，應儘速送至中市13家腸病毒責任醫院治療。

曾梓展提醒，腸病毒容易於人口密集且互動密切場所傳播，適逢暑假到來，預防腸病毒最有效方法是正確採取「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，及落實「洗手5時機」，並保持社交距離或戴口罩，生病時不出門，預防腸病毒同時也可以免於新冠肺炎病毒感染。

(中時 )