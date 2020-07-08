大陸麥當勞回應。（圖／翻攝自麥當勞微博）

安以軒3年前嫁給澳門百億身家CEO陳榮煉，上月小倆口才宣布懷了二胎，今(8日)安以軒透露自己半月前吃速食店外帶餐點時，因紙袋破掉將高溫的飲料灑了一身，不僅腿部留疤，還動了胎氣宮縮送醫，稍早麥當勞在微博回應會引以為戒，並解釋在大陸的店面流程是會用塑膠袋裝外帶飲料，防止這類悲劇。

安以軒今在微博曬出家中監視器影片，分享半個月前在家享用麥當勞餐點，當她正從紙袋裡拿出熱奶茶時，因袋子破裂被高溫熱水不慎燙到，幸好當下是在家裡她能夠立刻衝到浴室沖冷水，也幸好一歲兒子當下不在她懷裡，否則連帶會被燙到，「更加萬幸的是肚子裏（裡）的寶寶因我驚嚇造成宮縮並有異常胎動趕去醫院檢查後無大礙」。

對此，麥當勞下午在微博回應已經向客人表達歉意，雖發生事件的不是大陸麥當勞，但已向相關市場轉達提醒，「避免此類事件再次發生。在中國內地，我們有標準操作規範防止飲料打翻，如為外帶飲料加裝塑料袋」，感謝大眾提醒，網友回應：「有點慘，內地的外賣包裝都特別好」、「灣灣的鍋我們不背」、「她在澳門」、「我買的是塑料包裝，雙層蓋」。

(中時電子報)