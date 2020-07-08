近日大陸國家智慧財產權局商標局網站顯示，華為司申請了多個與Harmony OS有關的商標，包括HUAWEI Harmony OS、Harmony OS Connected、Harmony OS Linked等。隨後更有消息指出，搭載鴻蒙OS的手錶等終端產品或於不久後發佈。對此《每日經濟新聞》引述華為方面表示，申請「Harmony OS」只是正常的商業流程。

2019年8月華為消費者業務CEO余承東在華為開發者大會上正式發佈鴻蒙作業系統（Harmony OS），稱其是全球第一個基於微內核全場景分散式OS，並指出鴻蒙OS架構可以支撐包括智慧大螢幕、穿戴、車機、音響、手錶、手機、PC 等多種設備，適配豐富的萬物互聯時代IoT時代能力的作業系統，甚至可以讓同一個帳戶下的多種終端能夠實現硬體能力跨終端之間調用。

隨後鴻蒙系統率先在榮耀智慧螢幕產品上亮相，但對鴻蒙系統沒有應用在智慧手機上的原因，余承東表示主要是因為考慮應用生態的建設問題，但技術上已經完成手機的適配，如果安卓確定不能使用，可以在一夜間推給用戶使用。

(旺報 )