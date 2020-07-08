橘子集團旗下江湖桔子代理，上海睿邏網路開發、盛趣遊戲發行的擬真生活養成手遊《小森生活》於今(8)日起推出【夏日祭】主題系列活動：【日記任務－夏日記憶】、【夏日尋神】、【第三波貓選美＆攝影大賽】、【夏日限定搖獎池】四大新內容；並推出浴衣系列的角色服飾及貓咪服，以及祭典風格傢俱等全新道具，讓玩家盡情裝扮角色、體驗夏季和風的小森村生活！為讓玩家在遊戲中能享受到百分百還原的夏日祭典，官方特別在地圖「神山」中打造「花火大會」，全時段將有村民們擺攤，呈現熱鬧歡樂氛圍，每日晚間8點至10點施放絢麗煙火，一起穿上浴衣在《小森生活》迎接今年的夏天！

來參加夏日祭典吧！尋找礦神蒐集花火碎片、獲得全新裝扮道具獎勵！

《小森生活》於7月8日至8月5日推出【夏日祭】主題系列活動，在【日記任務－夏日記憶】中，玩家開啟新日記任務後，即可前往地圖「神山」參加夏日祭典，熟悉的村民朋友將擺攤各式各樣的祭典小吃、遊戲攤位，每日晚間8點至10點施放絢麗煙火，可以拍下美麗祭典照片；完成日記任務可獲得傢俱「夏日西瓜台」製作圖紙，讓「自宅」增添夏天氣息！

【夏日尋神】活動將有限定NPC「礦神」登場，在小森村的祭典習俗中，是向神靈祈福健康及幸福的美好節日，但每年祭典都會發生奇怪的傳聞，據說有一位貪吃的神靈在森林中閒晃著，攤位上的章魚燒與蘋果糖總會離奇消失？玩家可於森林中尋找「礦神」的身影，進行對話取得「花火碎片」，可兌換「祭典鈴鐺」、「魷魚燒尾飾」、「吧檯椅」、「涼蓆床」、「推拉門櫃」等貓服配件與祭典風格傢俱。

《小森生活》地圖神山，每日晚間8點至10點施放絢麗煙火（圖／江湖桔子提供）

《小森生活》夏日尋神活動，蒐集「花火碎片」兌換夏日祭典風格貓服配件及傢俱（圖／江湖桔子提供）

第三波貓選美＆攝影大賽開跑！夏日限定搖獎池取得浴衣系列新服裝！

搭配祭典活動【第三波貓選美＆攝影大賽】同步開跑，第一周貓選美主題「貴氣夏日喵」、第二周攝影賽服裝主題「花火大會」、第三周貓選美主題「日系祭典喵」、第四周攝影賽自宅主題「小森創意市集」，貓選美與攝影賽皆有16個得獎名額，詳情請參考官方網站公告。【夏日限定搖獎池】新增浴衣系列的角色服飾，如「紅落椿髮飾」、「祭典浴衣」、「火男面具」等；浴衣系列貓咪服，如「祭典頭飾」、「祭典衣服」、「浴衣背包」等；祭典風格傢俱，如「章魚燒組合」、「日式酒櫃」、「撈金魚池」等；讓玩家角色、貓主子與家園全都換上日式祭典風、應景享受【夏日祭】。此外，「小森打工版」也全面更新，完成任務可免費取得「夏日祭限定美食攤位桌」、「刨冰海報」、「貓咪團子尾飾」等豐富獎勵！

《小森生活》推出浴衣系列角色服飾及貓咪服，以及祭典風格傢俱等全新道具（圖／江湖桔子提供）

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