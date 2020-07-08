在國會會議中，荷蘭首相稱政府不會為奴隸歷史道歉，稱現在時機不對，會對荷蘭社會帶來負面的影響。

據《荷蘭日報》（NL Times）報導，上周國會會議就「機構性種族歧視」問題辯論時，荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）稱政府現在不會為奴隸歷史道歉。呂特說他瞭解道歉的必要性，但現在不是道歉的時機。經過反復地考慮，現在道歉會導致荷蘭社會更加兩極化，所以政府決定不道歉。

多位國會議員抨擊首相的言論。綠色左派黨（GroenLinks）領袖傑西·克拉維爾（Jesse Klaver）指責首相過於被動，稱爭議已經是一個兩極化的東西，但奴役一事沒有什麽可以爭議的。非人道地利用他人是奴役永遠不變的事實。政府不道歉的藉口完全不可接受。

民主66黨領袖則強調荷蘭的奴隸歷史給非裔荷蘭人留下了傷痕，他們還看得到也感覺得到當時的痛苦。現在該關注的不應該是擔心會不會更加兩極化，而是應該關注非裔荷蘭人的痛苦。

首相呂特回應，政府不道歉的決定只是當下的考量，這個問題不會就此結束。

前段時間美國佛洛依德事件掀起全球反種族歧視運動，美國英國出現反奴隸聲音。反種族歧視浪潮的壓力也來到了荷蘭。

荷蘭是以前參與航海奴隸貿易的大國，荷蘭西印度公司在西非等地設立大量貿易站。荷蘭奴隸貿易活動盛行的加納、貝南、尼日利亞一帶被稱爲「荷蘭奴隸海岸」（Dutch Slave Coast）。

(中時電子報)