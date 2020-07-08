好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不滿英國《太陽報》（The Sun）指控他對前妻安柏赫德（Amber Heard）家暴，導致形象受損，決定提出誹謗告訴。全案7日在倫敦高等法院開庭，強哥否認施暴，同時公布斷指照片，反控前妻多次對他言語、肢體暴力，甚至拉屎在床上。不過，法院隨後公開一段強哥暴怒影片，引發外界熱議。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，強尼戴普控告《太陽報》的官司，7日於倫敦高等法院開庭，安柏赫德也以證人身分出庭，2人不約而同使用頭巾蒙面現身；強哥在庭中強調，自己從不打女人，反而是前妻對他百般羞辱，不僅譏笑他是「胖老頭」（fat old man），還曾在私人飛機上對他揮拳施暴，逼得他只能睡在廁所。

安柏赫德以證人身分出庭。

強尼戴普也公布數張「斷指照」，聲稱2人於2015年3月在澳洲吵架時，自己一氣之下怒摔電話，不料前妻竟朝他丟擲2個伏特加酒瓶，導致他的手指被碎片割斷，對方竟還用菸頭燙他的臉頰，但他始終沒有還手；不僅如此，強哥還爆料，安柏赫德曾故意在床上大便，讓他終於忍無可忍，決定和對方離婚。

雖然強尼戴普極力否認家暴，但法院隨後公布1支長約90秒的影片，內容顯示強哥疑似酒後暴怒，隨即在自家廚房摔東西洩憤，除了用腳踹櫥櫃門，還多次狠甩鍋碗瓢盆等廚具，甚至怒砸酒瓶，同時叫囂「妳想見識什麽叫瘋狂嗎？我就他X的讓妳知道什麼叫瘋狂！」對此，強哥坦承當時情緒失控，但他只有砸東西出氣，並未對女方動手。

強哥和安柏赫德於2015年結婚。

據了解，強尼戴普和安柏赫德於2015年結婚，不料隔年就傳出婚變，女方聲稱長期遭肢體暴力，申請家暴禁制令，同年8月訴請離婚。針對2人婚姻，強尼戴普表示，安柏只是為了自己的事業才接近他，當時還不斷說有多喜歡他的電影，婚後卻說從來沒看過，還和其他男性關係匪淺，讓他飽受煎熬。

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(中時電子報)