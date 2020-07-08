台南市108年10月至今年5月空汙季創下「零紅害日」紀錄！市府環保局指出，台南市PM2.5濃度6年來改善34％，2019年降到22.2µg／m3（微克／立方公尺）是歷年最低，藍天日數也創新高，去年空氣品質改善成果獲環保署評比全台特優，今年除持續改善PM2.5外，更將著重臭氧前驅汙染物的削減。

環保局表示，為維護清淨空氣品質，市府於去年提出跨局處執行的亮麗晴空PLUS計畫，改善空氣汙染物，推動高汙染燃料鍋爐汰換為低汙染燃料、老舊大客貨車及二行程機車淘汰換新、導入科學儀器輔助稽查工廠排放等相關措施後，讓去年的藍天日數達到77％，創歷年最佳。

環保局長謝世傑強調，為讓工廠高汙染燃煤及燃油鍋爐加速退場，至今已將269座工業鍋爐汰換燃料為天然氣，並持續要求工廠空汙減量；此外，全市國中小學103座校園燃油鍋爐，也已全數汰換完成，去年還啟用全台第一座「淨圓滿」紙錢專爐，讓環保與民俗兼顧。

謝世傑認為，南部地區的空氣品質容易受上風縣市的影響，依環保署環境監測數據顯示，過去每年10月至翌年3月台南的空品容易不佳，但去年10月至今年5月台南卻創下「零紅害日」的亮眼成果，台南PM2.5的濃度，6年來也改善34％，去年更降到歷年最低的22.2微克／立方公尺。今年更將著重於臭氧前驅汙染物的削減，以增加台南市藍天日數，持續改善台南的空品。

(中時 )