法務部10日將由新竹科學園區開始，分別在北、中、南舉辦「營業祕密之保護與制度精進座談會」，由檢察機關與產業界就營業祕密保護機制進行雙向溝通，法務部長蔡清祥表示，希望藉由產檢的雙向溝通，了解在保護營業祕密上，雙方的需求與配合。

蔡清祥表示，檢察機關偵查違反《營業祕密法》案件發現，部分境外高科技廠商到台灣獵取人才，已經不同往日直接挖角赴境外工作，而是跳糟的人才仍留在台灣以工作室的型態繼續「研發」，再將「研發成果」傳到境外，報酬也在境外交付，增加偵查的困難。

蔡清祥說，與產業界舉行座談會，邀進的對象包括檢察官、司法警察、廉政人員及廠商，交流營業祕密的保護與舉證，違反營業祕密法的案例介紹，同時，讓業界知道檢方偵查違反營業祕密案件時，需要廠商如何配合，也讓廠商告訴檢方，在保護營業祕密上，需要司法機關提供什麼幫助。

蔡清祥強調，高科技產業及國防科技是台灣生存的命脈，已經是國家安全的新重點，法務部除了與高科技產業進行雙向座談，最近一次全國檢察長會議就帶中山科學院舉辦，同時與軍方進行「國防科技新知及安全交流座談會」，就是要加強保護產業高科技及國防科技，守護國家安全。

(中時 )