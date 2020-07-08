由中華籃協與展逸國際行銷共同舉辦的共好盃籃球邀請賽今日進行第3次籌備會，會中決議開放球隊報名，下周五（17日）下班前截止。

由於新冠肺炎疫情影響，中華籃協決定不辦今年瓊斯盃，在此前提下，展逸提案，邀請5支SBL球隊，加上打ABL的夢想家和富邦勇士共7隊舉辦共好盃籃球賽，後來在第二次籌備會中加入中華白隊，共計8隊參賽。

前段時間雖傳出有球團反對，共好盃可能胎死腹中，但在中華籃協理事長謝典林的走訪遊說之後再次出現開打曙光。

謝典林表示，或許各隊還有其他考量無法當場確定是否參賽，因此開放7支球隊自由報名，想要打的球隊在下周五前繳交報名書即可。

展逸董事長張憲銘強調，共好盃只是單純的一個盃賽，不會牽扯到目前既有的SBL以及新的職籃聯盟，就是希望提供各隊和球員一個打球舞台，還有讓球迷看球的機會，所有門票和周遭商品販售所得由主辦方、中華籃協以及其他參賽球隊均分（不包含中華白隊）。

賽制方面，張憲銘說，得看最終幾支球隊參賽，最快9月3日開打，地點在台北和平館，希望各隊都能全力支持。

(中時 )