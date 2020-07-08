投資人擔心美國與全球新冠肺炎確診數飆升恐拖累經濟復甦腳步，周三南韓股市連續第2日收跌。

周三南韓KOSPI指數收跌0.24%，為2,158.88點。

分析師表示，美國的新冠肺炎確診持續飆升，以及經濟合作暨發展組織（OECD）與歐盟執委會發表的經濟預測低迷不振，使市場信心受挫。

周三南韓新冠肺炎單日確診數大幅反彈至63例，顯示主要城市的群聚感染與境外移入病例尚未出現緩解跡象。

OECD周二出具報告指出，到今年底全球先進國家失業率料將升至9.4%，創下經濟大蕭條以來新高，且最快要到2022年失業率才可能跌回爆發疫情前的水平。

歐盟執委會周二表示，受新冠肺炎疫情打擊，今年歐元區國內生產毛額（GDP）估將萎縮8.7%，創下史上最嚴重的衰退，且2021年的復甦恐也不如原先預期強勁。

今日外資賣超韓股3440億韓元，機構投資人賣超2730億韓元，散戶買超6220億韓元。

大型股漲跌不一，三星電子跌0.75%，SK海力士跌1.30%，三星生物製劑跌2%，其同業Celltrion漲0.97%，現代汽車漲0.4%，LG化學跌0.58%。

(時報資訊)