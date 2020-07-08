浩子日前在衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影現場歡慶42歲生日，以往都是低調過生日的他，錄影前一天看到主題時，還問製作人說：「rundown能改一下嗎，這樣很害羞耶」。而笑稱從未收過浩子回禮的楊子儀準備了處處是機關與驚喜長度超過兩公尺的生日卡片，浩子感動的說：「你是把我當兄弟還是愛人？」

而就在推出生日蛋糕大家幫浩子齊唱生日快樂歌時，于美人送給浩子一支紅酒，還說：「我好不容易找到浩子出生那一年(1978)的年份」，超有誠意的禮物讓浩子感動的說：「我年份的酒！我怎麼會那麼幸福！」

于美人（右）送浩子年份紅酒。（衛視中文台提供）

從來沒有收過浩子禮物的楊子儀，精心準備了一份看似小禮盒打開卻是有著滿滿有著兩人照片，而且長超過兩公尺的生日賀卡，讓浩子頓時無語超感動的說：「你是把我當兄弟還是愛人？」讓楊子儀笑說：「我就是把你當愛人啊！」超有愛的禮物讓大家笑著喊說要兩人在一起。本集精彩節目將於晚上10點播出。

(中時 )