台灣之星今(8)日通過國家通訊傳播委員會(NCC)的5G基地台架設許可，將即刻展開5G網路建設，延續向用戶提供4G服務的精神，確保網路品質持續精進。

考量全台用戶使用需求及5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，台灣之星網路佈建初期將採用非獨立組網(Non-Standalone，NSA)，並規劃採用動態頻譜分享技術(Dynamic Spectrum Sharing，DSS)，動態調整既有2600MHz頻段資源；同時，透過導入大數據應用，統計分析全台各大商圈人流量，演算出最佳基站分布點並優先佈署。

此外，隨著5G基地台架設許可通過，台灣之星也將原先設定的建設目標提前，預計開台時將完成包含台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等140個精華商圈與百貨周邊地區之涵蓋，並規劃在年底達成六都熱區覆蓋率近50％，並於一年內達成全台都會熱區涵蓋率80%之建設目標。

台灣之星總經理賴弦五表示：「台灣之星今日取得5G基地台架設許可，我們將從現在開始傾全力加速佈建，目標在8月正式加入台灣5G市場。」針對資費，台灣之星則將秉持公司成立的初衷，提供消費者合理、高CP值的資費，持續扮演三大以外的一個選擇，請消費者拭目以待。

迎向5G，台灣之星在開台前夕推出限時「預約5G半價」，月租$699即可享5G不限速上網吃到飽（網外/市話加碼送250分鐘），截至今日已破萬人預約登記。然而台灣之星也觀察到消費者對於5G初期網路品質的疑慮，並考量行動通訊服務受到眾多因素影響，獨家推出「5G一個月免費試用」，無論新朋友/老客戶人人每年都可申辦一次，除享5G不限速上網吃到外，再享網內互打免費、網外/市話贈送10分鐘，延續4G時的堅持與承諾。

(科技)