新北市雙溪區公所將於12日上午10點在雙溪區台2丙線16.3K處上林荷花田舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市雙溪區公所將於12日上午10點在雙溪區台2丙線16.3K處上林荷花田舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市雙溪區公所將於12日上午10點在雙溪區台2丙線16.3K處上林荷花田舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」活動，今年主打「晝觀荷夜賞蓮」，增建浮木棧道讓民眾更親近荷花，夜間燈光下猶如鵲橋，星光與燈光交會美不勝收，另為提振疫情後之消費信心，今年也結合在地商圈及農友希望市集，讓遊客既可以選購安心蔬菜和在地特色商品、體驗獨特的自然人文風采，又能暫時遠離喧囂的都會生活，讓身體與心靈獲得放鬆。

農業局表示，雙溪區是新北友善田園起源地，並逐漸擴散到各區，目前全市友善田園面積已達到227.5公頃之多，共196個農場參與，友善農業在雙溪區開花結果，不但產出許多安心、美味的農產，更有7.5公頃的荷花田可以欣賞，生態資源比以往更加富饒，歡迎民眾把雙溪當作大自然教室，親身來體驗。

農業局指出，當天上午將會邀請到雙溪上林國小和柑林國小的小朋友帶來精彩鼓陣及舞蹈表演，還有貂山吟社帶來詩詞吟唱，展現雙溪古老的風情，讓民眾在音樂聲中觀賞嬌艷欲滴的睡蓮，體驗雙溪好山好水夏夜風情，穿梭在7.5公頃的荷花田，觀賞如火焰般綻開的荷花、紅黃紫白的香水蓮及圓葉浮水的霸王蓮，荷花田旁由雙溪各里、在地農友擺設的希望市集，將有琳瑯滿目的農產品，歡迎大家相約來賞蓮兼採購!

農業局也安排在地學校及貂山吟社表演音樂及詩詞吟唱，，讓民眾在浪漫樂聲中觀賞睡蓮，荷花池旁希望市集也會營業，接著聆聽音樂表演與賞蓮，讓身、心、靈都能獲得滿足。

雙溪區公所表示，除了白天的荷花嬌貴美艷，夜間的睡蓮也別有一番風情花，活動自12日至8月22日止，期間每晚7到9點都會點燈，民眾可提早前往，先到雙溪老街、連舉人古厝、虎豹潭溪或平林休閒農場等景點遊玩，傍晚時分到希望市集挑選友善、有機的蔬果，再前往荷花池欣賞睡蓮，還有機會聽見蟋蟀、夜鷺與青蛙所交織出另一場大自然音樂饗宴!公所也提醒，現場雖有照明設備，行走田埂時仍須注意安全。

(中時 )