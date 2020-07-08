中信兄弟在爭奪上半季的緊要關頭，林智勝強勢回歸，讓張志豪可以喘口氣，這段爭冠時期，他拚到大腿拉傷，除了想要再圓一個總冠軍夢，其實他更要追隨「恰恰」、「大師兄」之後，成為中信兄弟「很有影響力的人」，留名隊史。

今年上半季中信兄弟再度擁有大好機會爭取冠軍，可以取得年度總冠軍賽的入場券，距離中信兄弟拿到暌違10年的總冠軍寶座更近了，然而老將張志豪表示，不急，這種東西要慢慢累積，就像打球經驗一樣。

張志豪說，10年前，他還是個「毛頭小子」，現在已經變成了「學長」，看了10年的學長「恰哥」、智勝打球時，能夠帶領球隊的風範，所以，現在他要把自己做好，隊友就自行跟了上來，大家正在朝著個目標前進。

「我一直在想要做一個很有影響力的球員！」張志豪認為：「想要怎樣帶動這個球隊，就要做出很有影響的作為，我正在挑戰這個目標。」因而看出近來張志豪在場上相當拚戰。

張志豪用手指著自己的頭，他表示，達成這個目標最重要的地就是「腦袋」，而這個地方往往是最困難展現出來。張志豪笑稱：「就把它當做一場遊戲！從思考、挑戰中找出樂趣。」

中信兄弟最近戰績扶搖直上，張志豪沒有閒著，經常扛起第4棒，甚至上周打到大腿拉傷，他說：「我要照顧自己成績、還有球隊戰績、讓學弟感受到穩定的表現，有時壓力帶起自己的情緒，我會控制自己的情緒而不讓學弟的比賽情緒受到干擾，這也是困難的挑戰。」

(中時 )