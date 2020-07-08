民眾黨立委張其祿今日於立院質詢考試院副院長被提名人周弘憲時表示，考試院長、副院長、考試委員的月俸加上公費，分別是32萬、21萬、19萬，考試院人事費一年要2702萬，能當考委真的太好了，薪資這麼高，事情這麼少。

張其祿指出，自己來自學界，對真實狀況很清楚，學界有很多人都夢想著可以當上考試院的考試委員，因為真的太涼了，薪水又是部長級的待遇，副院長還是院長級的待遇。

張其祿說，考試院正副院長和考委工作，一年大概開個50次會、20次國家考試就沒了。連總統府副秘書長李俊俋過去擔任立委受訪時都說「考試委員太閒」。

張其祿表示，考試院對於公務人員來說，就只有一開始招考和退休後才又回歸到考試院事務，不是說這些工作不重要，而是有必要以院級單位來處理？也讓外界認為考試院人事案都是肥貓缺

張其祿指出，此外，考委還有兼職問題。上屆考委高達95％都有另外兼職，甚至還有人跑到中國兼職。但到目前為止都沒有處置。而考委平常就是開開院會、巡巡考場，而考委不但領部長級的薪水，還配車配司機配秘書，這些部分再和薪俸加一加，一年大概要花8千萬，「錢多事少離家近，人人稱羨的高官肥缺。」

張其祿說，未來執政黨立院過半，人數多，票投出來你們還是會過，在野黨也無可奈何。

(中時 )