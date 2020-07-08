蘋果有望在今年下半年秋季發表會上如期發表iPhone新機，供應鏈廠商加快，蘋果股價從3月低點224.37美元觸底回升，本周一(6日)收盤更創下歷史高點373.85美元。對此，受到新冠疫情衝擊，「美國股神」巴菲特（Warren Buffett）今年Q1表現格外悽慘，不過其投資組合的蘋果股票占比達43%，現值超過910億美元(近2.7兆元新台幣)。

據《MarketWatch》報導，巴菲特所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司，今年第一季度淨利大虧497.5億美元，巴菲特坦承自己錯看航空股以及石油前景，宣布出清持有的美國4大航空股。巴菲特曾表示，如果投資人不了解自己的投資標的，那分散投資有助於分散風險，但對於摸透的人來說毫無意義。

投資網站The Motley Fool分析，波克夏超過80%的資產集中在3個產業，或是將近3分之2的投資集中在4、5家企業的做法在以前並不常見，但在2020年新冠疫情衝擊下，波克夏的投資組合比以往更為集中。

目前波克夏持有的蘋果市值達913億美元，其他46檔個股的總市值則是達2136億美元。The Motley Fool分析，巴菲特喜歡的個股表現為具有長期競爭優勢、品牌價值以及強而有力的經營團隊，蘋果則是3項具備。

蘋果執行長庫克接任9年以來，算入蘋果配發股息與股價增長，總報酬率達688%，庫克也讓蘋果擺脫少數產品營收的過度依賴，加上蘋果提供雲端服務部門、穿戴式裝置部門營收快速成長，讓蘋果逐步分散營運風險。庫克在擔任蘋果採購主管就對成本相當敏感，更在接任執行長後，大力壓縮在供應鏈採購成本，讓蘋果不斷提高毛利率。

(中時電子報)