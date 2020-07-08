中華電信學院、佐臻8日共同宣布攜手合作布局5G+AR智慧眼鏡應用，中華電信將與佐臻在產品、培訓業務上展開深度合作，中華電信優先取得佐臻最新發表的慧眼(J-Reality)系列智慧眼鏡，以及最新的慧眼系列智慧眼鏡開發平台，加速5G+AR 應用布局。

另外，雙方將共同推動「AR共創平台」加速器計畫服務，在台灣市場針對有興趣開發AR應用的企業、學校、政府單位，提供最新的智慧眼鏡開發套件，以及相關的開發課程，協助開發人員快速發展應用，連結產業需求、實現有效率的人機互動，打通開發AR智慧眼鏡應用時所遭遇的各項難關。

中華電信學院簡志誠院長指出，為擴展5G應用與垂直產業商機，中華電信學院積極扮演產官學研交流平台之角色，建構成為5G應用之培訓、試驗及垂直產業展示場域，與佐臻公司結盟，攜手合作布局5G+AR智慧眼鏡應用、AR共創平台服務及人才培育，共同攜手邁向5G新世代。

中華電信致力於成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」，隨著技術演進，與時俱進跨入許多創新領域，如5G智慧製造、智慧醫療、智慧交通、智慧城市、智慧展演、智慧農業、人工智慧、物聯網、大數據、資訊安全等應用，投入大量人力與資源，強化夥伴生態圈，引領台灣產業發展，積極帶動台灣整體競爭力的提升。

為加強垂直產業技術合作、有效運用產業技術資源，中華電信與佐臻公司在產品、培訓業務上展開深度的合作。

隨著中華電信5G開台，5G的高速率、低遲延與大連結的特性，可以實現雲端、邊緣端、AR設備終端之高速率、低遲延的運算資料流，加速推動發展各垂直領域的5G創新服務和嶄新的商業模式。

中華電信強調，因應5G時代來臨聚焦應用面新興科技領域，中華電信將全力推動5G+AR產業數位轉型升級，開拓更多前瞻AR應用數位商機與AR共創平台服務，提升台灣5G智慧產業實力與創新能量。

(工商 )