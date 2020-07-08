台灣之星8日通過NCC的5G基地台架設許可，總經理賴弦五表示，台灣之星將即刻展開5G網路建設，8月正式開台。

台灣之星表示，延續4G穩扎穩打的精神，確保網路品質持續精進，傾力提供優質服務，打造全民5G。考量全台用戶使用需求及5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，台灣之星網路佈建初期將採用非獨立組網(Non-Standalone，NSA)，並規劃採用動態頻譜分享技術(Dynamic Spectrum Sharing，DSS)，動態調整既有2600MHz頻段資源；同時，透過導入大數據應用，統計分析全台各大精華商圈人流量，演算出最佳基站分布點並優先佈署。

此外，隨著5G基地台架設許可通過，台灣之星也將原先設定的建設目標提前，預計開台時將完成包含台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等140個精華商圈與百貨周邊地區之涵蓋，並規劃在年底達成六都熱區覆蓋率近50％，並於一年內達成全台都會熱區涵蓋率80%之建設目標。

賴弦五表示，台灣之星今日取得5G基地台架設許可，將從現在開始傾全力加速佈建，目標在8月正式加入台灣5G市場、再次成為市場上的關鍵制衡角色。同時，台灣之星也延續4G世代的優勢，在5G世代仍然提供3.5GHz黃金頻段最大的單位用戶個人頻寬，每位用戶可使用最多達三大電信2.08倍網路頻寬。同時，會秉持公司成立的初衷，提供消費者最合理、最高CP值的資費，持續扮演三大以外的一個『好』選擇，他請各界拭目以待。

(工商 )