總統蔡英文今日出席木柵指南宮「孚佑帝君成道1140周年紀念三獻大典」，她祈求台灣風調雨順、四時無災，也盼國人都能夠多出遊、多消費，拚經濟。

蔡英文表示，指南宮是木柵地區很重要的信仰中心，也是全國的道教中心，歷屆管理委員會也秉持「呂仙祖」樂善好施、扶危濟困的精神，帶領做公益。不論是舉辦賑濟、供膳，或是設置獎學金，對社會有許多貢獻。這次疫情爆發不久後，指南宮也主辦祈福法會，為全民祈求平安健康，發揮了宗教的力量。

她強調，今天台灣能夠邁入防疫新生活，是各界努力的成果，特別感謝所有的宮廟代表，在過去這段時間，配合防疫政策，除了暫緩辦理遶境等宗教活動，信徒到廟裡參拜的時候，也都必須戴口罩，做好防疫措施。這段時間因為防疫造成大家的不便，但是大家都能配合，讓國家可以平安，感謝大家共同的努力。

蔡英文希望，不只要繼續守住防疫的成果，也要全力拚振興，期盼現場所有的宮廟代表以及鄉親，都能夠多出遊，到各地宮廟祈福，請神明護佑台灣，也希望大家多消費，對經濟有貢獻。

(工商 )