旅行社沒競爭力退場？羅智強大罵「佳龍帝」無能

新冠肺炎疫情重創觀光，旅行社恐怕出現倒閉潮，交通部長林佳龍昨表示「市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場」，對此台北市議員羅智強接受訪問舉例說，中國古代有一個晉惠帝是「何不食肉糜」，現在台灣出現一個「佳龍帝」說「剛剛好洗牌」，羅智強認為旅行社倒閉是一個非常嚴重的問題，我們的官員不去解決問題，居然還講風涼話，不知道聽在旅遊業者心裡是作何感想。

羅智強也翻出過往言論表示，端午連假國道大塞車，林佳龍說是「自己要去塞」，要民眾去「做一個聰明的用路人」；之前一例一休爭議，蔡英文總統也要「勞工自立自強」，作為一個政府官員，就應該盡全力去解決民眾的困難，幫不上忙已經是無能了，還說出這種冷血話語，令人不解。

最後，羅智強也呼籲，疫情當下，接下來最大的挑戰就是經濟，台灣出口目前已經連六黑，疫情造成的經濟損失，讓全台灣人民都很痛苦，像這種不食人間煙火的話，我們政府官員真的是少講為妙。

(中時電子報)