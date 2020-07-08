利用宗教騙財騙色的案例，古今中外層出不窮！大陸一個邪教組織「日月氣功」，不但用世界末日等說詞，向信徒誆騙巨額金錢，教主溫金路還用「陰陽雙修」消災這種老招，姦淫8名女信徒，數最併罰，溫嫌被有期徒刑19年。

據大陸法制日報報導，近日大陸河南省漯河市中級人民法院，對溫金路等7人組織、利用邪教組織破壞法律實施案作出一審判決，被告人溫金路犯組織、利用邪教組織破壞法律實施罪，強姦罪，強制猥褻婦女罪，數罪並罰，共執行有期徒刑19年，罰金10萬元（人民幣），剝奪政治權利5年；其餘6名被告人分別被判處有期徒刑2年10個月至3年6個月不等（其中3人緩期），並處相應罰金。

1994年，49歲的溫金路（化名金光道）在河南創立「日月氣功」，宣稱2000年人類將有大災難，只有加入「日月氣功」才可以免除災難。

在漯河市舞陽縣孟寨鎮有一個掛著「珍奇觀光農業發展有限公司」牌子的園子，相當氣派豪華，當地人都稱它為生態園，但那裡其實是「日月氣功」的主要活動基地之一。

溫金路利用教主身份，以收徒、傳功、占卜、消災、祛病以及出售書籍等名義騙取信徒巨額錢財，還用「陰陽雙修增加功力」這種老埂，多次性侵8名女信徒，並導致其中2人多次懷孕墮胎。此外，還採取同樣的手段對3名女信徒實施猥褻、侮辱。

(中時電子報)