台中市1名59歲的許姓婦人獨居東區某大樓內，家人因持續2天無法聯繫上她報警求助，警方獲報後與其家屬於其住家外敲門許久，終於聽見許婦緩緩出聲回答，但卻遲遲未見她來開門，經取得家人同意後由鎖匠破門，並會同消防人員入內，家人才訝然發現許婦未著半縷，原來有中風病史的她，洗澡洗到一半跌倒，卻無力起身，所幸送醫後並無大礙。

台中市警察局第三分局東區分駐所日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱其姊姊獨居在東區十甲路一帶大樓內，但這2天都聯繫不上姊姊，詢問管理員亦稱已2天未見許婦下樓，因姊姊有中風病史，擔心其發生意外，才趕緊報警求助。

警方陪同家屬到達許姓婦人住處後，敲門許久終於聽見其緩緩出聲回答，家人才終於鬆了一口氣，原本以為許姓婦人安全無虞，準備離去，然因許姓婦人遲遲未前來應門，細心的員警覺得有異，感覺其似有難言之隱，一邊聯繫消防救護，並取得家人的同意後請鎖匠破門而入。

家屬進入許婦家中後，赫然發現其全身赤裸倒臥在浴室內，原來許婦早先有中風病史，要洗澡時不慎跌倒在地，又因行動不便無法求救，而當聽到家人帶著員警到家門外，她只能虛弱的回應，又不好意思說出當下不便的處境，幸好遇到經驗豐富的老員警，隱約猜出許婦不便應門的原因，早就細心地叮囑家人先入內查看，家屬也萬分感激警方的細心協助，把握黃金救援期，才能避免遺憾發生。

(中時 )