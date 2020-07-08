侯昌明日前錄年代MUCH《聽媽媽的話》透露女兒正值二八年華，今年暑假計畫要在沙灘上解開比基尼，曬成閃閃發亮的小麥肌，另外還要在耳朵上穿雙耳骨洞，讓他直搖頭說：「真的很像乩童！」

侯昌明與曾雅蘭的女兒侯塞蕾，已年滿16歲出落得亭亭玉立，去年被爸媽送至美國念藝術設計。在歐美，陽光小麥肌當道，侯塞蕾也預計在暑假期間，把自己曬成古銅色健康肌膚。因為怕有泳裝曬痕，打算穿上三點式比基尼，再將背部的繩結解開，躺在沙灘享受陽光。曾雅蘭對於女兒曬黑一事樂觀其成，母女倆會一起討論助曬計畫，侯昌明卻擔心日曬過程中，女兒被看光光，激動地說：「那背部曬完了，正面怎麼辦呢？身邊一定會圍繞很多蒼蠅！」坦言自己的觀念比較傳統，停留在一白遮三醜的古板審美觀。主持人小禎反虧侯昌明：「你自己在沙灘上，不也是看別人家的女兒！」

另一個前衛的代辦事項，更讓侯昌明直呼無法接受，侯塞蕾預計打兩個耳骨洞，再用一根耳針貫穿做造型，侯昌明搖搖頭說：「真的很像乩童！」而女兒認為身體是自己的，不會在意爸爸的意見。身為一家之主的侯昌明作風保守，除了對於女兒想做的大改造無法認同，也會限制曾雅蘭的穿著，不喜歡老婆坦胸露背，若從事水上活動，泳裝以潛水衣為標準，需要長袖長褲，連膝蓋都不行露。本集將於7月11日年代MUCH台38頻道播出。

(中時 )