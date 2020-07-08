巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）發燒到38度，而且在新冠病毒測試中也呈陽性，所幸在周二已退燒。波索納洛說，他是服用羥氯喹才能迅速康復的。然而這種抗瘧疾藥物尚未被證明對COVID-19有效。

美聯社報導，波索納洛在周一發燒、肌肉酸痛和全身不適，緊急送往醫院接受了X光檢查，確定還沒有肺部重症，但是新冠病毒測試呈現陽性，被視為是輕度感染者。截至週二，他的發燒已消退，並且再次出席公開活動，他將病情好轉歸因於服用羥氯喹。

這位65歲的右翼民粹主義者，在疫情爆發期間，仍然不戴口罩、不遮掩臉部，喜歡與人群在一起而聞名，即使巴西的新冠疫情持續嚴重，他也依然如此，終於在上周出現染病症狀。

在經過周六周日的治療似乎已有好轉，他說「我很好，很正常。我甚至想出去散散步，只是被醫療團隊反對，而不能這樣做。」

周二晚些時候，他在臉書上發布了一段影片，談他的感病心得，他說已服用了第3劑的羥氯喹，並將病情好轉歸因於這種藥。

他說：「今天我感覺好多了。我服用了羥氯喹治病，我也知道他們(指醫學專家)說羥氯喹沒有治療新冠肺炎的科學證明，但是我真實的感覺有效，所以我相信羥氯喹。你呢？」

他的言行讓人聯想到美國總統川普，川普也是堅持不戴口罩，堅持不認為新冠疫情嚴重，同時也是力荐羥氯喹可以治療與預防新冠肺炎。

巴西是世界第六大國家，擁有超過2.1億人口，是新冠病毒疫情最嚴重的國家之一，超過6.5萬人死於新冠病毒，總感染人數超過150萬。

感染人數與死亡人數都是世界第二高的，僅次於美國，由於缺乏廣泛的病毒測試，巴西的染疫人數只會更高。僅在星期二，確認有1,254人死亡。

里約熱內盧州立大學政治學教授莫里西奧·桑托羅(Maurício Santoro)說，波索納洛總統可說是「忽視新冠疫情嚴重性的民主國家元首」，這一次他也受到感染，終於打擊了他的信譽，希望這起事件，將可提醒大眾防疫的重要。

波索納洛在疫情嚴重時期仍頻頻經常出現在公眾場合，有時不戴口罩，與支持者握手。他曾說，「他過去曾經是運動員，因此體格很好，可以保護他免受病毒的侵害，就算真的感染，那也不過是一場小感冒。」

即使許多意見提醒他，巴西應該學習其他國家，封鎖城市，降低經濟活動，但是波索納洛說，他沒有辦法使70％的人口，因新冠病毒而停止生活，而且他認為地方當局關閉經濟活動的努力，負面影響會比放任病毒擴散還來的更大。

在4個月前，波索納洛的前任衛生部長，正因他不聽從勸告、對羥氯喹的無條件相信效憤而辭職，之後是由一位沒有公衛經驗的臨時部長代理。

即使如此，波索納洛的支持者仍然很多，西拉斯·里貝羅（Silas Ribeiro）在里約大街上說，他相信總統的說法，同意病毒是被誇大的。他說：「我們的總統是一個受歡迎的人。他表明自己不怕死亡。他將保持健康，並度過這種疾病。」

世界衛生組織緊急情況負責人邁克‧萊恩（Michael Ryan）博士說，他希望波索納洛能早日康復，並且表示，巴西總統的感染「證明了這種病毒不區別身分，無論是王子還是貧民，都有可能感染。」

(中時電子報)