台南市下營區南59線黑橋改建，預計8月底完工，台南市長黃偉哲（左一）到場關心進度。（劉秀芬攝）

2018年823風災時，台南下營區黑橋附近農田一片汪洋。（讀者賴聰輝提供／劉秀芬台南傳真）

2018年823風災3天候，台南下營區黑橋附近大水尚未完全退去。（讀者賴聰輝提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營區南59線黑橋因寬度不足，橋梁底太低、中間落墩常造成水流阻礙，前年823風災下營區大淹水，市府工務局斥資1億4000萬元，去年5月20日進行橋梁改建治水工程，預計今年8月底汛期前完工，台南市長黃偉哲8日前往關心進度，要求工務局嚴控品質，早日完工。

當地居民賴先生表示，823風災時溪水溢堤，水淹到他下巴高，附近稻田一片汪洋，他的魚塭損失數百萬，淹水3天才退，家裡還留有淹水痕跡，一想到淹水就害怕，希望新橋蓋好後，解決淹水夢魘。

工務局局長蘇金安表示，黑橋跨越麻豆排水，是銜接下營、麻豆地區車輛往來的重要橋梁道路，原有橋寬為9.28公尺，橋長52.2公尺，因寬度不足、梁底太低，中間落墩常造成水流阻礙及沖刷，影響橋梁安全，且銜接橋梁上下游護岸排水斷面不足，影響渠道通水能力，雨季容易造成淹水問題。

工務局將黑橋改建為單跨箱型鋼梁橋，橋寬增為12公尺，橋長增為69.6公尺，不設置橋墩，對於現況河道的衝擊減少，提升防洪標準為10年洪峰流量，減低區域淹水損失，並且配合橋梁改建，調整道路線形，將提高用路人交通行駛安全。

黑橋橋梁改建及護岸治理工程所需經費約1億4000萬元，用地費約120萬元。改建工程於108年4月9日決標，但考量該區存有蔦松與大湖文化史前階段文化層遺址，須提送施工監看計畫書經文資處審核通過，開工時程延至5月20日動工，工程進度順利，預計今年8月底完工通行。

市長黃偉哲表示，未來黑橋改建工程完工後，相信將可健全下營對外聯絡道路的交通系統，提高區域道路交通安全，對於地區道路行車安全及沿線市民生活品質均大有助益。

(中時 )