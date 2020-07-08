楊晴熱愛水上活動，近期熱衷潛水。（TVBS提供）

楊晴近期愛上潛水。（TVBS提供）

楊晴穿上比基尼展現好身材。（TVBS提供）

楊晴一身健康膚色。（TVBS提供）

熱愛水上活動的楊晴，近日趁拍TVBS《女力報到最佳拍檔》空檔，前往墾丁接受專業潛水特訓，不僅雕塑出曼妙身材曲線，意志力也更上一層樓。曬出一身古銅色健康膚色的她，今（8）日亮麗現身，分享考取潛水之樂與考取自由潛水證照的喜悅，她笑說，連教練都稱讚水性不錯的她是「被演員耽誤的潛水員」，可能有一天她會真的到台灣東或國外教潛水！

楊晴自爆有一個怪癖：「看到海就會想跳下去！」以前到台東拍另一檔戲，每天收工後經過非常大又漂亮的活水湖，她都會直接跳下去游泳。她從18歲後每次出國就會找機會潛水，近年因為工作需求，她下定決心考取潛水證照，兩年前先是取得初階「水肺潛水」證照，這次經過密集訓練，順利拿到「自由潛水」證照。

她透露確實遇過很帥又很會拍照的教練，幾個月前她Po過在海邊的比基尼照，就是教練拍的，是否可以接受跟教練談戀愛，她說只要個性合得來都不排斥，也坦言一直都有人追求，也有還在「觀察中」的對象，對方還沒跟她一起去潛水過，而且自己的個性是想去哪、想做什麼就直接去做，喜歡自在的感覺，她神秘又嬌羞地說：「有下文的時候再跟你們說！要多點私人空間啦！」她坦言喜歡健康陽光型的男生，如果對方也喜歡潛水，就肯定會加分。

她透露只要沒拍《女力報到》，就會立刻出發從台北飛奔到墾丁潛水，有時甚至一天往返，一周至少練習兩次，加上近日她健身有成，不吝展現好身材，特別換穿比基尼下水，準備拍攝一系列美照。但當天潛水過程中卻發生驚險插曲，她回憶：「那天我游出去，我不知道為什麼身上就帶著一隻螃蟹，牠好像是先夾在我的泳裝還是泳褲上，本來沒有感覺，後來越游越深，螃蟹開始在我身上亂爬。」

當下楊晴試著趕走螃蟹，「我一直用手撥開牠，但牠一緊張反而就夾我大腿，夾到我嚇到大叫，喝了兩口海水，差點溺水。後來牠還往我的比基尼線那邊跑，我整個人快要崩潰，徒手把牠整隻抓起來往海裡丟。」現場楊晴被追問：「那牠有跑進去嗎？」她大笑說：「沒有，牠沒有來敲門！」

除了螃蟹事件，楊晴透露自己每次遇到海龜也會很小心翼翼，因為若碰觸到海龜可能會被罰款台幣三十萬，她說：「海龜都很可愛，牠們都會一直游過來，都要很注意。」她也試圖將潛水經驗分享給《女力報到》的演員們，「像王樂妍也說想學潛水，我就一直介紹教練給她。」

對於梁舒涵辭演《女力報到》，楊晴表示祝福，「我跟她說這是一個很好的開始，謝謝她帶給我們的歡樂。」梁舒涵的最後一場戲，17連演員幾乎全員到齊，楊晴說：「那天是很大場的戲，所有演員都在，我們一起去放風箏，後來那天已經開心到忘記她（梁舒涵）殺青了。」

(中時 )