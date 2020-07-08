宋智孝在劇中飾演單親媽媽盧愛情。（Netflix提供）

《我們，愛過嗎？》海報飄多角戀情fu。（Netflix提供）

由宋智孝、孫湖竣、天王GD的姐夫金敏俊、型男宋鍾鎬及具滋成，還有以演惡女成名的金多順連袂主演的Netflix原創作品《我們，愛過嗎？》8日舉行新戲記者會，首度挑戰飾演單親媽媽的宋智孝坦言，由於是飾演早婚生子的母親，所以想要以孩子的目光來看這一切，努力成為一個可以跟女兒一起聊天玩樂、像朋友般相處的媽媽。

而被問到所飾演的角色為何有魅力可周旋在4新熟男版F4之間，宋智孝也笑著表示角色是個凡事都很努力生活、努力把每件事做好的人，大概也因此才會吸引到這麼多男人的喜愛。宋智孝還幽默表示雖然飾演的單親媽生活能力很強，但她對於感情卻相當遲鈍，有這樣的「五角關係」看似夢幻其實相當累。

劇中宋智孝與孫湖竣之間處於一直「吵不停」的關係，男方謙虛表示女方為人大方好相處，演起戲來輕鬆自在，而宋智孝補充說兩人的感情也是靠吵架吵出來的，很感謝是由孫湖竣飾演吳大悟一角，兩人演起對手戲來很有化學變化，也期待劇中兩人的後續發展。《我們，愛過嗎？》即日起每周三、四晚上10點於Netflix與韓國同日播出。

(中時 )