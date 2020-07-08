2012年12月1日早上8點，1名10歲男童開心的與好朋友相約在台南金華路1段上的某遊樂場遊玩，1名詭異男子走進遊樂場看到10歲男童，竟以遊戲卡引誘他到廁所，以折疊刀割了男童喉部2刀，導致當場斷氣失血身亡，嫌犯遭逮時，竟大言不慚大呼，「反正又不會被判死刑」，引起全國公憤，未料結局預言成真，僅判處無期徒收場。

2012年的12月1日早上8點，當時1名10歲男童與好朋友相約在台南金華路1段上的湯姆熊遊樂園，一起打電動玩具，接近8點半時，男子曾文欽也進入遊樂園裡，安靜沉默的自個打起電動，並觀察環境四周是否有能下手的對象。

兇嫌曾文欽在遊戲場內伺機犯案，影像被店家監視器畫面捕捉到，成為破案關鍵。(中時資料庫)

9點30時，曾文欽剛好從廁所出來，眼見10歲男童與他的好朋友正沉醉在遊戲中，曾文欽主動上前攀談，但男童的好友完全不理他，於是他將對象轉向男童，告訴他有免費遊戲卡可以拿，引誘他跟著自己到廁所去。

未料男童一踏入廁所，曾文欽立即拿出暗藏的折疊刀猛力的往男童喉嚨割2刀，導致男童當場血噴滿地斷氣身亡，事後被清潔工打掃時發現趕緊報警處理。

兇犯曾文欽當時所使用的摺疊刀，就是這把刀將男童割喉致死。(中時資料庫)

曾文欽在案發後淡定的走出遊戲場，並回到自家住處更換沾有男童血跡的衣物，而後到鄰家附近的釣蝦場附屬的網咖裡睡覺。警方在調閱監視器後在釣蝦場外發現他的機車，短時間內就將他逮捕歸案。

2013年7月30日，台南地方法院判處凶嫌曾文欽無期徒刑，果真如他當初所料的，「在台灣殺死一、兩個人，不會被判死刑。」(中時資料庫)

台南地方法院30日判處凶嫌曾文欽無期徒刑，聽到未處死刑判決的男童父親方建富（右）、姑姑方珮綺（左）走出法庭時神情相當落寞。(中時資料庫)

2016年5月5日，男童姑姑得知曾文欽免死，當下頭都暈了，她怒斥「自己怕死就殺人，還逃過死刑，這還有天理嗎？」(中時資料庫)

曾文欽遭到逮捕後，他表示：「自己有上網查過，在台灣殺幾個人不會死人的」、「因為自己用盡辦法都無法輕生成功，藉由殺人方式希望可以完成自己願望」。警方後續調查，曾文欽在2008年在台南醫院有精神疾病診紀錄。

據了解，曾文欽在他10歲左右時，父母就因相處不攏而離婚。由於家境關係習慣1人獨來獨往不愛與任何人說話，且多次輕生卻失敗收場，他曾表示：「台灣殺幾個人不會有什麼問題，頂多只是坐牢，而且因為自己死不成，想藉由這樣方式來成全自己。」

本案歷經多年審理，法官仍認為曾文欽因憂鬱症受困，仍是有教化可行的機會，一審判處無期徒刑引起社會譁然。但二審維持原判僅加了指定場所受監護5年，更引發眾怒。直到三審時定讞，法官依舊維持無期徒刑，讓男童的家屬傷心欲絕，怒斥：「自己怕死就殺人，還逃過死刑，這還有天理嗎？」，而曾文欽的的預言已成真，成了社會極度爭議的事件。

(中時電子報)