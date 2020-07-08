「Mihumisang（你好，布農族語）！」國立高雄大學推動「原住民族語言課程」獲得教育部高教深耕計畫支持補助，日前修課學生以歌唱、話劇等形式展現排灣、阿美、布農等族語學習成果，後續校方再輔導取得年底「族語認證」，提前準備明年原民公職考試。

該課程由高雄大學「原住民族學生資源中心」規畫設計，中心主任莊曜遠表示，課程除了幫助校內原民生提升口說能力，也鼓勵提前通過族語認證考試，因自2021年起，該認證（中級以上）是原民特考應考資格條件。

學務處學務長鄭秀英表示，上周開設於校內推廣教育中心，下學期擴大為通識教育課程，鼓勵更多原民學生選修，不具原民資格的學生也可申請，透過學習，認識、尊重多元文化。後續也將爭取原住民族委員會經費補助，開設更多不同原住民族語課程。

兩學期修課學生累計超過50人次，還吸引蘆田大等4名日本籍學生報名，蘆田說，台灣由原民、客家、閩南、外省、新住民等多元族群組成，產生的文化多樣性很吸引他，所以特別選修該課程中的布農族語親身體驗。

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(中時 )