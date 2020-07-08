華友聯開發（1436）今年前5月因可售餘屋少，導致營收清淡，不過，因已完銷的預售案「IN H」，從6月開始過戶、交屋，使得6月營收躍升到2.20億元，進而推升上半年的營收達6.70億元，超越去年同期，總銷近12億元的「IN H」，也將成為華友聯下半年的主要營收來源。

華友聯除了今年1月營收2.65億元，從2到5月，因少有成屋可供銷售，單月營收都只有數千萬元，不過，6月營收已彈升到2.20億元，年增416.18％，累計今年前6月達6.70億元，比去年同期的6.22億元，年增7.74％。

華友聯董事長陸炤廷8日表示，6月營收回升，主要是預售完銷案的「IN H」，從6月開始交屋、過戶所致。

他說，「IN H」總銷近12億元，交屋入帳時間，會在今年6到9月之間完成，並成為今年營收的主力，至於台南的預售案「EGO」，則要力拚年底交屋，如果因工期來不及，就必須等到明年了。

(工商 )